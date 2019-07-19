Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
2 saat önce
TCMB temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.
TCMB
temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:57
Tutuklanan katil zanlısı "Zavallı çocuk, üzüldüm ona pişmanım" diyerek kendini savundu Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi