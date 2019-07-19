Son Dakika Haberleri: Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
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Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

2 saat önce

TCMB temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi, System.String[]
TCMB temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e geriledi.
TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:57 
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