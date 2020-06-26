Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapılacak - Son Dakika

Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapılacak

Pamukkale Belediyesi, bu yılın sonuna kadar 6 mahallede kapalı pazar yeri yapacağını belirtti.

Pamukkale Belediyesi, bu yılın sonuna kadar 6 mahallede kapalı pazar yeri yapacağını belirtti.

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Belenardıç Mahallesinde kapalı pazar yerinin temel atma töreninde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda alış veriş yapacağı kapalı pazar yerlerinin yapımına başladık. Yıl sonuna kadar 6 mahallede kapalı pazar yeri hizmete girecek" dedi.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki seçimlerden önce yapmayı taahhüt ettiği kapalı pazar yerlerini inşa etmeye başladı. İlçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda alış veriş yapması için ilk etapta 6 kapalı pazar yeri yapılacağını belirtti. Bunların ilki Belenardıç Mahallesi olurken, burada yapılacak olan pazar yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 340 metrekare kapalı alanı bulunacak olan Belenardıç kapalı pazar yeri'nde esnaflar ve vatandaşlar kışın yağmurdan, yazın da sıcaktan etkilenmeyerek alış veriş yapabilecek. Vatandaşlar düğün, kına gecesi, asker eğlencesi ve mevlit gibi etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirebilecek. Belenardıç Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, Belenardıç Mahalle Muhtarı Mehmet Erzen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Belenardıç Mahalle Muhtarı Mehmet Erzen, Başkan Örki'nin daha önce verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek, "Başkanımız mahallemiz için ne gerekiyorsa yapıyor. Pazar yeri bizim için büyük ihtiyaçtı. Bugün temeli atılıyor. Emeği geçen başta Başkanımız Avni Örki olmak üzere herkese teşekkür ederim. Kapalı Pazar yerimiz hayırlı olsun" dedi.


"Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapmayı planlıyoruz"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin iki sınır mahallesi arasında 76 kilometrelik mesafe bulunduğunu söyleyerek, "İlçemiz çok büyük ve biz Pamukkale Belediyesi olarak her mahallemize acil ihtiyaca göre hizmet götürüyoruz. Belenardıç mahallemizde en önemli ihtiyaç kapalı pazar yeri olarak bize bildirildi. Biz de gerekli çalışmaları yaparak bu mahallemize çok amaçlı bir pazar yeri yapmaya karar verdik. Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapmayı planlıyoruz. Bundan sonra nasip olursa Karakurt mahallemizde böyle bir çalışmamız olacak. Temelini attığımız ve 340 metrekare kapalı alana sahip olacak pazar yerimizi yaklaşık 1 ay sonra hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından kapalı pazar yeri inşaatının temeli dualarla atıldı. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıl sonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yeri yapılacak - Son Dakika

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