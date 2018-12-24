Son Dakika Haberleri: Yıl Sonuna Kadar Para Puanları Harcayın"

Yıl Sonuna Kadar Para Puanları Harcayın"

2 saat önce

Edirne Tüketiciler Derneği (ETÜDER) Başkanı Murat Kocabaş, kredi kartı ve firmaların indirim kartlarını kullanan tüketicilere kartlarında biriken para puanlarını yıl sonuna kadar kullanmaları aksi halde puanlarının geçersiz kalacağı uyarısında bulundu.

Yıl Sonuna Kadar Para Puanları Harcayın
Edirne Tüketiciler Derneği (ETÜDER) Başkanı Murat Kocabaş, kredi kartı ve firmaların indirim kartlarını kullanan tüketicilere kartlarında biriken para puanlarını yıl sonuna kadar kullanmaları aksi halde puanlarının geçersiz kalacağı uyarısında bulundu.


ETÜDER Başkanı Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte 2018 yılında biriken para puanların geçersiz olacağını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin kredi kartı ve indirim kartı kullandığını vurgulayan Kocabaş, tüketicilere yıl içinde biriktirdikleri para puanlarını kullanma çağrısında bulundu.

Kartlarda alışveriş karşılığı ya da promosyon sonrası biriken para puanların belli kullanma sürelerinin olduğunu ifade eden Kocabaş, şöyle devam etti:

"Tüketicilerimiz kredi kartları ve indirim kartlarında birikmiş para puanlarını kontrol etsin. Yıl sona ermeden herkes kartlarında biriken para puanları harcasın. Bu konuda tüketicilerimiz bilinçli olmalı. Yıl içerisinde yaptıkları alışverişler karşılığında kazandıkları para puanları 31 Aralık'a kadar harcamaları gerekli. Aksi takdirde kazanılmış para puanlar geçersiz sayılıp yanabilir.

Tüketicilerimize uyarımız kartlarını kontrol etmeleri. 5 dakikalarını ayırarak yapacakları kontrol sayesinde yüzlerce liralık bir getiri sağlayabilir. Kartlarda biriken ve kullanılabilir durumda olan para puanlar yıl sonuna kadar alışverişlerde kullanılabilir. Türkiye'de 60 milyonun üzerinde kredi kartı ve milyonlarca mağaza indirim kartı kullanılıyor. Bu kartlarda biriken kartların kullanılması tüketicilerimizin lehine olacaktır. Aynı zamanda ekonomik hareketlilik de yaşatacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:58 Kaynak: AA

Edirne, Murat Kocabaş, Kocabaş, Ekonomi
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