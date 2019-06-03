Son Dakika Haberleri: "Yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız"
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"Yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız"

31 dakika önce

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" dedi. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" ifadelerini kullandı.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Maliye, Güncel
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