“Yıla güzel haberle başladık”
1 saat önce
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aralık ayı enflasyonun eksi çıkmasının yıllık enflasyonda da artışı frenlediğini ve bunun yeni yıla umutla başlamayı sağladığını söyledi.
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aralık ayı enflasyonun eksi çıkmasının yıllık enflasyonda da artışı frenlediğini ve bunun yeni yıla umutla başlamayı sağladığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:05
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