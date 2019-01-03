Son Dakika Haberleri: “Yıla güzel haberle başladık”

“Yıla güzel haberle başladık”

1 saat önce

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aralık ayı enflasyonun eksi çıkmasının yıllık enflasyonda da artışı frenlediğini ve bunun yeni yıla umutla başlamayı sağladığını söyledi.

“Yıla güzel haberle başladık”, System.String[]
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aralık ayı enflasyonun eksi çıkmasının yıllık enflasyonda da artışı frenlediğini ve bunun yeni yıla umutla başlamayı sağladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:05 

Ekonomi
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