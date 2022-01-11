Yıla iyi başlangıç yapan Antalya'ya, 9 günde 58 bin turist - Son Dakika

9 Ocak tarihleri arasında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7'lik artışla 58 bin 22 oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "2022 için iyi bir başlangıç oldu diyebiliriz" dedi.

Turizmde rekor yılı olan 2019 sayılarını hedefleyen Antalya, ocak ayının ilk haftası itibarıyla 2022'ye iyi başladı. 1- 9 Ocak tarihleri arasında 2021 yılında 25 bin 412 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,7'lik artışla 58 bin 22 turist geldi. Yılın ilk haftalık turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, henüz çok erken olmakla birlikte '2022 için iyi bir başlangıç denilebileceğini söyledi. Yavuz, "1-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 69 bin 576. En iyi Ocak olan 2020'ye göre yüzde 17'lik düşüş var" dedi.

2021'İ İKİYE KATLADI2021 yılının aynı döneminde ise Antalya'ya 25 bin 412 turist geldiğini belirten Yavuz, geçen yıla göre 2022'nin ilk haftasında yüzde 54,7'lik artış yaşandığını kaydetti. Yavuz, "Dolayısıyla ocak ayı ilk haftasının verilerine baktığımızda, 2021 yılından daha iyi bir yıla başlangıç olduğunu gösteriyor ve normalleşme yolunda önemli bir sayı. 2020'nin yüzde 83'ünü yakalamış, pandemi koşulları bütün dünyada devam ediyor ve Omicron varyantı da gündemde" dedi.ANTALYA İLK SIRADAOcak ayında öne çıkan destinasyonların Mısır İtalya ve Antalya olduğunu belirten Yavuz, "Özellikle Almanya 'da tatilcilerin yüzde 34'ü, yılın ilk çeyrek dönemi tatil planını yaptı ve yüzde 18 ile Antalya ilk sırada çıktı. Ardından Hurghada, Mayorka, Girit, Fuerteventura ve Kanarya adaları geliyor. İki yıldır kışı evinde geçirmek zorunda olan yüz binlerce insan kış güneşinin arzusuyla güney tatil bölgelerine yöneliyor" dedi.RUSLAR, ALMANLAR VE İNGİLİZLER

Seyahatin tedbirler alınarak güvenli şekilde sağlanmasının da bu sonuçlara yansıdığını dile getiren Recep Yavuz, bu yılki ilk hafta verilerine göre Antalya'yı en çok ziyaret eden turistlerin ülkelere göre sıralamasında Ruslar, Almanlar ve İngiltere'nin ilk üç sırayı aldığını sözlerine ekledi.