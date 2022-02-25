Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti

25.02.2022 10:03

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında ülkenin birçok yerinde patlama ve çatışmalar yaşandı. Karadeniz kıyılarında Rus askerlerine karşı mücadele eden bir askerin görüntüleri tüm dünyada ses getirdi. Genç asker, "Defol git Rus savaş gemisi" dedikten sonra gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olarak başlattığı Ukrayna işgali sürüyor. Rus ordusu son olarak Karadeniz'deki küçük bir ada olan Yılan Adası'nı işgal ederken, adanın işgali sırasında hayatını kaybeden 13 asker sosyal medyada gündem oldu.

RUSLAR "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPTI

Adayı işgal etmeden önce Ukrayna askerleri ile iletişime geçen ve teslim olma çağrısı yapan Rus gemisi, askerlere yolladığı mesajda "Tüm silahlarınızı teslim etmenizi ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" ifadelerine yer verdi.

"RUS GEMİSİ DEFOL"

Ukraynalı askerler ise bu mesaja "Buraya kadarmış. Rus gemisi, buradan defol" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtın ardından iletişimi kesen Rus gemisi Yılan Adası'nı bomba yağmuruna tutarken 13 askerin hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi.

"13 ASKERİMİZ KAHRAMANCA CAN VERDİ"

Acı olay hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 13 askerin cesaretlerini tebrik ettiğini belirtirken konu hakkında şu sözleri söyledi: "Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın"

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