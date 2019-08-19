Yılan bacağından soktu
51 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılan tarafından bacağından sokulan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:56 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde yılan tarafından bacağından sokulan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Olay Eymir
Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki eşyaları almak için giden Nurdan A, sarmaşıkların arasından çıkan yılan tarafından bacağından ısırıldı. Acılar içerisinde kalan kadın yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından Nurdan A müşahede altına alındı. - BURSA
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