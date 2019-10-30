Yılan hikâyesi

Gareth Bale, takımı Real Madrid’in bu akşamki Leganes maçı kadrosunda yer almıyor. Galli oyuncu, milli maç arasından sonraki Mallorca ve Galatasaray maçlarında da takımla beraber değildi.

30 yaşındaki Bale’in sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki haftadır kadrolarda olmadığı ifade ediliyor. Ancak Real Madrid kulübü, normalde oyuncularının sakatlık yaşaması hâlinde yayınladığı sağlık raporlarını, Bale için yayınlamış değil.

Kulübün teknik direktörü Zinedine Zidane, dün yaptığı basın toplantısında Bale’ın fiziksel olarak iyi hissetmemesinden ötürü kadroya alınmadığını ifade etti: “Bale, fiziksel olarak iyi hissettiğinde takım için oynayacak, çok iyi bir oyuncu.”

Bununla birlikte, Bale’ın sazartesi sabahından salı akşamına dek Londra’da olduğu öğrenildi. Zidane da bu bilgiyi doğruladı ve oyuncusunun tedavi amaçlı İngiltere’de olduğunu söyledi.

Ufukta ayrılık

Gareth Bale, sezon henüz başlamadan, temmuz ayında takımdan ayrılmak istediğini kamuoyuna duyurmuştu. Oyuncunun Zidane ile yıldızının barışmadığı, medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

Fakat Galli oyuncu, La Liga'ya fena bir başlangıç yapmayan Madrid ekibinin ortalama üstü performans gösteren oyuncularından biri oldu. Takımın milli ara öncesi oynadığı sekiz lig maçının altısında forma giydi, iki gol attı ve iki asist yaptı.

İspanya’nın en önde gelen ve Real Madrid kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi ise Bale’ın ocak ayında takımdan ayrılacağını iddia etti. Habere göre bu ayrılığı isteyen taraf Gareth Bale. Marca’nın iddiasına göre, temmuz ayında da ayrılmak isteyen ancak takımda kalan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, ocak ayında kesin olarak ayrılmak istiyor.

Bu ayrılığın hem temmuz ayında gerçekleşmemesinin hem de ocak ayında dahi kesin olarak gerçekleşecek olmamasının başlıca sebebi ise Bale’ın aldığı yıllık ücret.

Bale, Real Madrid’den yıllık net 17 milyon euro kazanıyor. Bu ücreti Avrupa’da karşılayacak bir kulüp şu ana kadar çıkmadı. Ancak Çin’in Şangay Şenhua kulübünün Bale’i kadrosuna katmak istediği ve söz konusu maaşa yakın bir maaş ödeyebileceği yine Marca gazetesinin iddiaları arasında.

Yıllık ücretin fazlalığına ek olarak, Bale’ın bir de sakatlık problemi var. 2013 yazında 101 milyon euro’luk, o dönem için rekor bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan Bale, geride kalan yaklaşık altı yıllık sürede, kayıtlara geçen 26 ayrı sakatlık yaşadı. Bu 26 sakatlık, Galli oyuncunun 86 maç kaçırmasına neden oldu.

Kamuoyunda Bale hakkında çıkan haberler artık güvenilirliğini yitirdi. Bale ile Zidane arasındaki anlaşmazlık iddiaları ve Bale’ın transfer olacağı yönündeki söylentiler iyiden iyiye bir yılan hikâyesi yaratmış durumda.