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Yılan hikayesine dönen yol yeniden gündemde

30 dakika önce

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Yeniköy Muhtarı Hasan Akoğlu, Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce getirilen Mehmet Aşık'ı makamında ziyaret etti.

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Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Yeniköy Muhtarı Hasan Akoğlu, Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce getirilen Mehmet Aşık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Orhangazi'de yapımı bir türlü gerçekleştirilemeyen ve kamulaştırma problemi yaşanan Orhangazi ile Yeniköy arasında kalan 6 kilometrelik bağlantı yolunun genişletme çalışmaları yeniden gündeme geldi. Karayolları 6 kilometrelik yolda genişletme çalışmaları yapacak. Yolun genişletilmesi ile ilgili az sayıda kalan kamulaştırma çalışmaları ise Karayolları tarafından yeniden başlatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünün güzergah üzerinde genişletme çalışması yapılacak alanlarda yer alan arsa sahipleri ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Başkan Bekir Aydın, Karayolları 14. Bölge Müdürü Aşık'a, Orhangazi içinden geçen Bursa- İstanbul yolu üzerine batçık yapılması talebini iletti. Aşık, bu taleplerin en kısa sürede yerine gelmesini sağlamak için önümüzdeki günlerde Orhangazi'ye gelerek yerinde inceleme yapacağını ifade etti. - BURSA
Bekir Aydın, Orhangazi, Yeniköy, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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