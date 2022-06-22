Son dakika haber! Yılan korkusundan bahçeyi ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Yılan korkusundan bahçeyi ateşe verdi

22.06.2022 14:31

Son dakika haberler... Yılan korkusundan bahçeyi ateşe verdi Adıyaman'da bahçede gördüğü yılandan korkan kadın, bahçeyi yakarak yılanı uzaklaştırmaya çalıştı.

Yılan korkusundan bahçeyi ateşe verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bahçede gördüğü yılandan korkan kadın, bahçeyi yakarak yılanı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadının korkusundan yaktığı bahçeyi itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi eski belediye mezarlığı yakınlarında bulunan kendisine ait bahçeyi sulayan Remziye Y., yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Yılandan korkan Remziye Y., korkusundan bahçeyi ateşe vererek yılanı uzaklaştırmaya çalıştı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda birkaç meyve ağacı zarar gördü. Olayı anlayan Remziye Y., yılandan dolayı çok korktuğunu vurguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yılan korkusundan bahçeyi ateşe verdi - Son Dakika

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