Son Dakika Haberleri: Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı
Son Dakika Yerel Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

14 dakika önce

Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattıŞANLIURFA - Daha önce sosyal medyada paylaştığı ilginç anonslu yılan kurtarma videosuyla fenomen olan çoban Selim Moğultay yayınladığı yeni videoyla seyredenleri tekrardan gülmekten kırıp geçirdi.

Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

ŞANLIURFA - Daha önce sosyal medyada paylaştığı ilginç anonslu yılan kurtarma videosuyla fenomen olan çoban Selim Moğultay yayınladığı yeni videoyla seyredenleri tekrardan gülmekten kırıp geçirdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara kırsal mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Selim Moğultay, sosyal medyada yayınladığı videoyla seyredenleri güldürttü. Ailesiyle birlikte hayvanlara kışa hazırlık banyosu yaptıran Moğultay, yapılan banyoyu Türkçe ve zaza'ca karışık anonsla dillendirmeye çalışıyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor müsabakasını sunan spiker havasında yaptığı anonsta, çevrede bulunan insanları da ilginç anlatımıyla tanıtmaya çalışıyor.

Selim Moğultay daha öncede suda mahsur kalan bir yılanı kurtarma çalışmasını sosyal medyada paylaşmış ve binlerce kişi tarafından bu video paylaşılmıştı.

Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

Selim, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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