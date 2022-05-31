Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül! - Son Dakika
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Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!

31.05.2022 10:49
Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla çeşitli illerde ortaya çıkan yılan paniğinin ardından bu sefer de Elazığ'da "et yiyen sarıkız" paniği yaşanıyor. Boyu 13 santimetreyi bulan örümcek, zehri sebebiyle korkutuyor.

Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.

HAVA SICAKLIĞI ARTINCA ORTAYA ÇIKTI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

Bir ilimizde yıldan sonra bu sefer 'et yiyen sarıkız' paniği! Boyu 13 santimetreye kadar ulaşıyor, zehri sinsice kana karışıyor
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Kaynak: İHA

Et Yiyen Örümcek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yılan paniği yerini 'et yiyen sarıkız' korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül! - Son Dakika


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