Yılan sanılan oluklu kertenkele doğaya salındı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde vatandaşların yılan zannedip ihbarda bulunduğu, halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi
Acil Servisi bahçesinde vatandaşların yılan zannedip ihbarda bulunduğu, halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
? Keşan Devlet Hastanesi
Acil Servisi bahçesinde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'Kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkeleyle karşılaştı. Tehlikesiz ve zehirsiz oluklu kertenkele, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden alınarak, doğaya salındı.
Yetkililer, doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen, fakat yapı itibariyle yılana benzeyen oluklu kertenkelenin, öldürülmemesi konusunda uyardı.
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