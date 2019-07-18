Son Dakika Haberleri: Yılan sanılan oluklu kertenkele doğaya salındı
Son Dakika Güncel Haber

Yılan sanılan oluklu kertenkele doğaya salındı

2 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde vatandaşların yılan zannedip ihbarda bulunduğu, halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Yılan sanılan oluklu kertenkele doğaya salındı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde vatandaşların yılan zannedip ihbarda bulunduğu, halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
? Keşan Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'Kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkeleyle karşılaştı. Tehlikesiz ve zehirsiz oluklu kertenkele, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden alınarak, doğaya salındı.
Yetkililer, doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen, fakat yapı itibariyle yılana benzeyen oluklu kertenkelenin, öldürülmemesi konusunda uyardı.


Devlet Hastanesi, İtfaiye, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılan sanılan oluklu kertenkele doğaya salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]