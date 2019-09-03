Yılan sokması
10 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:10 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyünün Tuva mezrasında yaşayan 13 yaşındaki Altan Sakin, bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada elini yılan ısırdı.
Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Sakin, müdahalenin ardından helikopterle Van'a sevk edildi.
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