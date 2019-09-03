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Yılan sokması

10 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyünün Tuva mezrasında yaşayan 13 yaşındaki Altan Sakin, bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada elini yılan ısırdı.

Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Sakin, müdahalenin ardından helikopterle Van'a sevk edildi.

Şemdinli, Hakkari, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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