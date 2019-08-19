Son Dakika Haberleri: Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu
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Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde üzerine bastığı yılan tarafından bacağından ısırılan Nurdan Argun (59) hastanede tedaviye alındı.

Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde üzerine bastığı yılan tarafından bacağından ısırılan Nurdan Argun (59) hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, İnegöl'deki kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki depodan eşya almaya giden Nurdan Aygun, fark etmeden yılanın üzerine bastı. Yılan da Aygun'u bacağından ısırdı. Acı içinde bağıran Aygun'u duyan ailesi kadını, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nurdan Aygun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


- Bursa
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:43 Kaynak: DHA
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