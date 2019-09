"Yılan var" korkusuyla evlerine giremiyorlar

Antalya'da tek katlı müstakil bir evde 3 çocuğuyla yaşayan bir kadın, yılanların evlerine yuva yaptığını iddia etti.

Kepez ilçesi Orta Mahallesinde oturan 30 yaşındaki Dilek Dağcıoğlu, 3 çocuğuyla birlikte 2 yıldır yaşadığı tek katlı müstakil evlerine yılanların yuva yaptığını ileri sürdü.

Bu duruma çare bulunmasını isteyen Dağcıoğlu, "Yaklaşık 1,5 aydır korktuğumuz için eve giremiyoruz. Çocuklarla birlikte evin terasında yaşıyoruz. Haber verdiğimiz İtfaiye ekipleri gelip baktı. Ancak bir çözüm bulunamadı. Can güvenliği için taşınmamı tavsiye ettiler. Evde ilaçlama da yapılsa bile bunun çözüm olmayacağını anlattılar." diye konuştu.

Daha önceden ahır olarak kullanılan evde maddi imkansızlık nedeniyle kiracı olarak oturduğunu ifade eden Dağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Adım attığım her yarde yılanları görüyorum. Her yerden karşımıza yılanlar çıkıyor. Bizim bu evde can güvenliğimiz yok. Yetkililerden yardım istiyorum. 3 çocuğumla huzur içinde oturabileceği bir evim olsun. Bizim bu evde can güvenliğimiz yok. Evde yılanlar olduğu için damda yaşıyoruz. Çocuklarım ödevlerini bile burada yapıyor. İçeriye giremiyoruz. Ben de zaten çocukların içeriye girmesine izin vermiyorum. Kendim de mecbur kaldığımda korkarak girip çıkıyorum."

İtfaiye yetkililerince ise bu tarz ihbarlarda konunun araştırıldığı, yılanın olay yerinde görülmesi halinde müdahale edildiği, aksi durumda ise evin ilaçlanmasının önerildiği bildirildi.