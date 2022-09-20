Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun - Son Dakika
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Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun

20.09.2022 20:36

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yılan, kendisine doğru yaklaşan farenin kafasından tutup bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye, "Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun" gibi yorumlar yaptı.

Yılan ve fare arasındaki amansız mücadele, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntüler nefes keserken, yılan ağına düşürdüğü fareye hiç acımadı. Farenin kafasından tuttuktan sonra geri bıraktı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre iş işten geçmişti.

"ZEHRİNİ ÇOKTAN BIRAKTI"

Sosyal medya kullanıcılar, ilk bakışta farenin kurtulmuş gibi gözüktüğünü belirtti. Fakat işin aslı öyle olmadı. Çünkü aynı manzaraya daha önce birçok kez şahit olan vatandaşlar, yılanın zehrini fareyi tuttuğu an bıraktığını ve farenin saniyeler sonra öleceğini aktardı. Görüntüler binlerce kez izlenme aldı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun - Son Dakika
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