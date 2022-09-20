Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun

Yılan ve fare arasındaki amansız mücadele, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntüler nefes keserken, yılan ağına düşürdüğü fareye hiç acımadı. Farenin kafasından tuttuktan sonra geri bıraktı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre iş işten geçmişti.

"ZEHRİNİ ÇOKTAN BIRAKTI"

Sosyal medya kullanıcılar, ilk bakışta farenin kurtulmuş gibi gözüktüğünü belirtti. Fakat işin aslı öyle olmadı. Çünkü aynı manzaraya daha önce birçok kez şahit olan vatandaşlar, yılanın zehrini fareyi tuttuğu an bıraktığını ve farenin saniyeler sonra öleceğini aktardı. Görüntüler binlerce kez izlenme aldı.