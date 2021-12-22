Üye Girişi
Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor - Son Dakika

Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor

22.12.2021 15:22

Yılan sokması, insanın en çok korktuğu olaylardan biri. Nitekim insanlar, yılan sokmasından bu denli korkmakta haklı. Çünkü zehirli bir yılan tarafından sokulan insanın kanı pıhtılaşıyor ve damardaki akış tamamen duruyor.

Özellikle yaz aylarında insanların başlarına gelmesinden en çok ürktüğü olayların başında yılan sokması geliyor. Öyle ki zehirli bir yılan tarafından sokulan kişi, bire bir ölüm tehlikesiylekarşı karşıya kalıyor. Yılan sokması durumunda vücutta neler olduğu da insanlar tarafından çok merak edilen bir konu.

DAMARDAKİ KAN AKIŞINI DURDURUYOR

Öyle ki bu konuya açıklık getirmek adına yapılan bir deneye ait görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu görüntülerde yılan zehri eklenen kanın, saniyeler içerisinde kaskatı kesildiği ve akışın durduğu görülüyor.

YILAN SOKMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Zehirli bir yılan tarafından ısırılan kişi, öncelikle sakinleştirilmelidir. Hastanın minimum düzeyde hareket etmesi, zehrin damarlarda ya da lenf yollarında daha yavaş hareket etmesine neden olacaktır. Bununla birlikte sabit ve sakin durumda tıbbi yardımın beklenmesi, hastanın nefes alışverişinin düzenli olması ve şoka girmemesi açısından da katkı sağlamaktadır. Tıbbi yardım gelene kadar yara üzerinden ve turnike uygulanmadan ısırılan bölgeye baskı uygulanması, dolaşımı engellemeden zehrin daha yavaş hareket etmesini sağlayacaktır.

ZEHRİN EMİLMESİ TAVSİYE EDİLMİYOR

Yılan sokmalarında yaranın olduğu yer, müdahalenin türü bakımından da büyük önem taşır. El ve ayak yaralanmaları daha kolay ilk yardım yapılabilen vücut bölgeleri olup, kafa ve gövde ısırıkları ölüm oranının yüksekliği bakımından daha riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Yılanın ısırdığı yer vücudun neresinde olursa olsun kesinlikle zehrin emerek boşaltılmaması gerekir.

Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor

Yılan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:35 Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement