Son Dakika Haberleri: Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya(37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi.

Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya(37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.
Her sabah keçilerini otlatan Songül Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de yine keçileri için Keben Mahallesi Değirmendere mevkiine gitti. Burada yavru bir yaban tavşanının, yılan tarafından yakalandığını ve boğulmak üzere olduğunu gören Sarıkaya, müdahale edip yavru tavşanı, ölümden kurtardı. 3 çocuk annesi eve getirdiği tavşanı, keçi sütü ile besliyor. Ayrıca içine pamuk yerleştirdiği su kabağından yaptığı yatakta uyutuyor.
Tavşana bir anne şefkati ile yaklaşan Sarıkaya, "Yılanın elinden alıp evime getirdim ve bir aydır bakıyorum. Keçi sütüyle besliyorum. Her şeyi yemeye başladığı zaman doğaya bırakacağım. Şu an bir kutu içinde barındırıyorum. Su kabağını oyup, içine pamuk koydum ve yatak yaptım. Yanına toprak ve keçi sütü koydum. Acıkınca karnını doyurup, uyuyor. Çok sağlıklı ama henüz doğaya bırakacak kadar beslenemiyor. Doğadan beslenmeye ve kendi başına yaşamayı başarabilecek duruma gelene kadar bakıp, sonra bırakacağım" dedi.

 


- Silifkemersin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Silifke, Sarıkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]