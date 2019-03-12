Son Dakika Haberleri: Yılanı Eliyle Böyle Yakaladı

Yılanı Eliyle Böyle Yakaladı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, dev yılanı eliyle yakaladı.

Yılanı Eliyle Böyle Yakaladı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, dev yılanı eliyle yakaladı.

İsmail Yıldırım, çalıştığı İznik Zeytin Ticaret Merkezi'ndeki boş bir alanda yılan fark etti. İsmail Yıldırım, insanlara zarar vermesin diye yılanı eliyle yakalamayı başardı. Yıldırım, kafasından sıkı sıkıya tuttuğu bozyörük (hazer) yılanını daha güvenli bir alana bıraktı. Yıldırım, "Yılanı kimseye zarar vermesin diye yakaladım. Daha sonra açık araziye bıraktım" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, İznik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız 2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu

Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılanı Eliyle Böyle Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]