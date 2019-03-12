Yılanı Eliyle Böyle Yakaladı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, dev yılanı eliyle yakaladı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir vatandaş, dev yılanı eliyle yakaladı. İsmail Yıldırım
, çalıştığı İznik Zeytin
Ticaret Merkezi'ndeki boş bir alanda yılan fark etti. İsmail Yıldırım, insanlara zarar vermesin diye yılanı eliyle yakalamayı başardı. Yıldırım, kafasından sıkı sıkıya tuttuğu bozyörük (hazer) yılanını daha güvenli bir alana bıraktı. Yıldırım, "Yılanı kimseye zarar vermesin diye yakaladım. Daha sonra açık araziye bıraktım" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:27 Kaynak: İHA
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