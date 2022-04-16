Sosyal medyada yayılan bir video, çok sayıda yorum ve izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir yılanın tavuk yuvasına girdiği görülüyor. Bu sırada horozun ise kaçarak canını kurtardığı izleniyor.
Ancak bu sırada tavuğun büyük bir cesaretle geride kalarak önce yavrularını yuvadan çıkardığı görülüyor. Yılan da tavuğun cesareti karşısında yuvadan eli boş dönmek zorunda kalıyor.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, tavuğun annelik iç güdüsüyle hareket ettiğini belirterek, annelik iç güdüsünün ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı.
Son Dakika › Yaşam › Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı - Son Dakika