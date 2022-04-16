Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı - Son Dakika
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Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı

16.04.2022 10:18

Sosyal medyada yayınlanan bir video, anneliğin her tür için ne kadar farklı bir duygu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Videoda kümese giren yılanı fark eden horozun hemen kaçtığı ancak tavuğun önce yavrularını kurtardığı anlar görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan bir video, çok sayıda yorum ve izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir yılanın tavuk yuvasına girdiği görülüyor. Bu sırada horozun ise kaçarak canını kurtardığı izleniyor.

ANNE, CANI PAHASINA YAVRULARINI SAVUNDU

Ancak bu sırada tavuğun büyük bir cesaretle geride kalarak önce yavrularını yuvadan çıkardığı görülüyor. Yılan da tavuğun cesareti karşısında yuvadan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

BİNLERCE İZLENME ALDI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, tavuğun annelik iç güdüsüyle hareket ettiğini belirterek, annelik iç güdüsünün ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı.

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SON DAKİKA: Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı - Son Dakika
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