Yılanın balık avı kamerada - Son Dakika
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Yılanın balık avı kamerada

28.07.2022 12:51
Yılanın balık avı kamerada

Yılanın balık avı kamerada Artvin'de dere suyundan balık avlayan yılan görüntülendi.

Yılanın balık avı kamerada

ARTVİN - Artvin'de dere suyundan balık avlayan yılan görüntülendi. Avladığı balığı metrelerce ağzıyla taşıyan yılan, daha sonra avını yemek için gözden kayboldu.

Artvin'in Çoruh nehrinin bağlantı kollarından biri olan Naşop Deresi'nde, rafting parkuru için çalışma yapan Artvin İl Özel İdaresi Turizm Koordinatörü İçmimar Suat Çelik, ilginç bir olaya tanıklık etti. Derede suyun içinde balık avlayan yılan, yakaladığı avını metrelerce ağzıyla taşıdı.

Suyun içinde ve suyun dışında avını taşıyan yılan daha sonra yemek için gözden kayboldu. Çelik, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

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Kaynak: İHA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılanın balık avı kamerada - Son Dakika

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