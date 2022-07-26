Yılanın balık avı kameralarda - Son Dakika
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Yılanın balık avı kameralarda

26.07.2022 10:53

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balık tutmaya giden iki arkadaş, yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Tuttukları balıklardan birinin yılan tarafından alınmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çemişgezek ilçesi Tağar çayı Çaybağı mevkiinde yaşandı. Rezan Adlığ isimli vatandaş, arkadaşı ile birlikte Çaybağı mevkiinde arkadaşı ile birlikte balık tutmaya gitti. Bir süre oltalarını atıp bekleyen Adlığ ve arkadaşının oltalarına balık gelmeye başladı. Tuttukları balıkları suda bekleten Adlığ ve arkadaşı bir anda gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Balıklardan birinin yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan tarafından çekildiğini gören Adlığ cep telefonuna sarılıp o anları kaydetmeye başladı. Balığı suyun içinden çıkarmaya çalışan yılan, balığı çekmek için uzun uğraşlar verdi. Taşlık alanda balığı çekmekte zorlanan yılan, daha sonra ağzında çektiği hayvanı bırakıp suyun içine girerek gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Sezai Akın - İHA)

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Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılanın balık avı kameralarda - Son Dakika

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