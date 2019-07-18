Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı kurtardılar
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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yılanın boğmaya çalıştığı kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
SİVAS'ın İmranlı
ilçesinde yılanın boğmaya çalıştığı kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.
İmranlı ilçesi Gökçebel köyü yakınlarında yol kenarında yerde yatan kartal, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Yaklaşan köylüler bir yılanın, boynuna dolandığı kartalı boğmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine köylüler, duruma müdahale ederek, kartalı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılandan kurtardı. Boğulmaktan kurtulan kartal, uçarak bölgeden uzaklaşırken, köylüler o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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