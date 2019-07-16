Son Dakika Haberleri: Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı
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Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı

8 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu.

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu. Rahatsızlanan Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün Ergani ilçesinde yaşandı. Bahçede yılan gören Giray, etkisiz hale getirmek istediği hayvan tarafından kolundan sokuldu. Kısa sürede fenalaşan Giray, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu kötüleşmeye devam eden Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.

Giray'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Ergani, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
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