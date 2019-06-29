Son Dakika Haberleri: Yılanın ısırdığı çiftçi, tedavi altına alındı
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Yılanın ısırdığı çiftçi, tedavi altına alındı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Yılanın ısırdığı çiftçi, tedavi altına alındı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Obalı köyünde çiftçi Ubeyt Dursun (35), fıstık aşılama çalışması yaptığı sırada yılan soktu.
Dursun, kendi aracıyla Baykan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dursun, Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:23 Kaynak: AA
Siirt, Baykan, Güncel
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