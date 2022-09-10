Olay, akşam saatlerinde İçerisu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki bahçede oyun oynayan Muhammet Çeneci'yi, zehirli olduğu belirtilen yılan elinden ısırdı. Yılan, vatandaşlar tarafından öldürülürken, Çeneci ise ailesi tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hastanede ilk tedavisi yapılan Çeneci'nin Gaziantep 'e sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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