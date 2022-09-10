Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

10.09.2022 18:33
Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada yılanın ısırdığı Muhammet Çeneci (14), hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada yılanın ısırdığı Muhammet Çeneci (14), hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İçerisu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki bahçede oyun oynayan Muhammet Çeneci'yi, zehirli olduğu belirtilen yılan elinden ısırdı. Yılan, vatandaşlar tarafından öldürülürken, Çeneci ise ailesi tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ilk tedavisi yapılan Çeneci'nin Gaziantep'e sevk edileceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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