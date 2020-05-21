Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu - Son Dakika

Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü.

Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu, System.String[]

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü. Sağlık durumu iyiye giden Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bektaş, doktorlara teşekkür etti.

Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti. Panzehir çevre illerde bulunamayınca Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum 112 Acil, Erzincan 112 Acil'i uyararak Sivas'a yönlenmeyi sağladı. Ardından da panzehir araçtan alınarak Erzincan'a getirildi. Erzurum'dan gönderilerek hazır tutulan ambulansa teslim edilen panzehir doktorlara ulaştırıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu elde edilen panzehir hemen Bektaş'a verildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş, böylelikle hayata tutundu.

'SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTEDİK'

Hastanın sağ ayak topuğundan yılan ısırması şikayetiyle kendilerine getirildiğinde sınırlı bulguları olduğunu belirten Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz, "Biz de izlem ve serum verilmesi için servise yatırdık. Hemen takibe başlandı. Yılan ısırığına karşı anti serum için Sağlık Müdürlüğü ile girişimde bulunuldu. Kısa sürede yılan anti serumu temin edildi, gelir gelmez hastaya serumu verdik" dedi.

Kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi hekimleriyle hastanın takibini yaptıklarını söyleyen Ceviz, "Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın takip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor ayağında ciddi problemi devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakın olarak takip ediyoruz" diye konuştu.

'MÜTHİŞ BİR EKİP VE İYİ BİR ÇALIŞMAYDI'

Mustafa Bektaş'ın 18 Mayıs Pazar günü iftar öncesi hastaneye geldiğini vurgulayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu da şunları söyledi:

"Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada beklenmeyen olay olduğu için Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yılan ısırığına karşı gerekli serum talep edildi. Ürünün hastaneye zamanında yetiştirilmesi son derece önemli. Burada büyük bir ekip, özveri devreye giriyor. Bizler de Ankara'dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas'ta bulduk. Erzincan Sivas'a biz Erzincan'a ambulans göndererek koordinasyon halinde serumu 6 saat içinde hastaya ulaştırdık. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. Hastanın genel durumu çok iyi tedavi başarıyla devam ediyor."

Hasta geldiği anda ellerinde serum olmamasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Prof. Dr. Uslu, "Bunlar çok pahalı ürünler miadı olan kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için sirkülasyon sağlamak lazım. Sağlık Bakanlığı bu tür hallerde bu tür ilaçları büyük merkezlerde stokluyor. Buradan çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Biz de sorun olmadan serum kısa sürede ulaştırılarak tedavi sağlandı."

TAŞ ÜSTÜNDE OTURURKEN ENGEREK SOKTU

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bektaş ise hayvanları otlatırken sıcak havada dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu söyledi. Tam kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini anlatan Bektaş, "Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu fark ettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı. Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevk ettikleri Bingöl'de panzehir olmadığı için beni Erzurum'a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. Doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuşu.


Mustafa Bektaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu - Son Dakika

Son Dakika

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Salgının Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı         
12:33
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han         
12:25
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı         
12:17
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor         
12:12
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim         
12:11
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz         
12:05
Müteahhit, Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı         
12:00
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 16:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]