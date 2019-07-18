Son Dakika Haberleri: Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı
Son Dakika Güncel Haber

Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı

4 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde zehirli yılan sokması nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan ve sonrasında iyileşen çiftçi, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde zehirli yılan sokması nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan ve sonrasında iyileşen çiftçi, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Elmalı Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, yaklaşık 1 ay önce tarlada traktörün arkasına kaya parçası koymak istediği sırada engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğramıştı.

Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu Şali, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde 4 gün yoğun bakımda kalmıştı.

Taburcu edilen çiftçi Şali yaşadığı o anı anlattı. Parmağında şişlik olduğunu belirten Şali, "Traktörle tarlaya arpa almaya gitmiştim. O sırada traktörün arkasına koymak için yerden taş alırken, elimin yandığını hissettim. Elim kan içinde kaldı ve bir arkadaşın arabasıyla yılan ısırığı şikayetiyle hemen acile gittik. Elimde halen şişlik var ve daha düzelemedim. Bana saldıran engerek yılanı tehlikeli ve zehirli. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.

Zehirli yılan türünün arazide sık sık görüldüğünü ifade eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ise, vatandaşlar için tehlike arz eden engerek türü için yetkililerin bölgede vatandaşlara bilgilendirmeler yapması gerektiğini savundu. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]