Yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
2 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
'in Baykan
ilçesine yılanın soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Atabağı
beldesi yakınlarında bulunan bir mesire alanında, Fatih
ve Zeynep çiftinin 4 yaşındaki kız çocuğu R.D., yılan tarafından ısırıldı. Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. - SİİRT
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