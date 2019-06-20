Son Dakika Haberleri: Yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı

2 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atabağı beldesi yakınlarında bulunan bir mesire alanında, Fatih ve Zeynep çiftinin 4 yaşındaki kız çocuğu R.D., yılan tarafından ısırıldı.

Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Atabağı, Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle almış Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:40:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]