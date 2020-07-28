Yılanın soktuğu kurbanlık boğa telef oldu - Son Dakika

Yılanın soktuğu kurbanlık boğa telef oldu
Besi ahırına girip boğayı yılan kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta besi ahırına giren yılan, 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı sokup zehirleyerek telef etti.
Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucuova Mahallesinde Cuma Horasan'a ait besi ahırında sabah kontrolü sırasında bir hayvanın yerden kalkmadığını fark eden çalışanlar, durumu veteriner hekime bildirdi. İlk etapta neden öldüğü tespit edilemeyen hayvanın, güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde yılan tarafından sokularak zehirlendiği belirlendi.
Besi ahırı sahibi Cuma Horasan, besi ahırına giren yılanın kurbanlık hayvanlara saldırdığı belirterek, yetkililerden bölgede yaşayan yılan popülasyonun her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Telef olan boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömülerek ortadan kaldırıldı.