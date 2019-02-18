Son Dakika Haberleri: Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Satan Kişiye İşlem

Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Satan Kişiye İşlem

9 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yılanla gösteri yapıp kozmetik ürün satan kişiye zabıta işlem yaptı.

Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Satan Kişiye İşlem, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yılanla gösteri yapıp kozmetik ürün satan kişiye zabıta işlem yaptı. Menşei belirsiz kozmetik ürüne el koyuldu.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Küçük Minare civarında bir kişinin seyyar tezgahında yılanla gösteri yapıp menşei belirsiz kozmetik ürün sattığı ihbarı aldı. Bunun üzerine birlikte hareket eden Zabıta ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, olay yerinde kavanoz içinde tutulan yılana ve 15 menşei belirsiz kozmetik ürüne el koydu. Yılan, milli parklar ekibine teslim edilirken, bu kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri menşei belirsiz kremleri imha etti.

- Tarsusmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

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