Son Dakika Haberleri: Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Sattığı İddiası

Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Sattığı İddiası

4 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yılanla gösteri yapıp kozmetik ürün sattığı öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

Yılanla Gösteri Yapıp Kozmetik Ürün Sattığı İddiası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yılanla gösteri yapıp kozmetik ürün sattığı öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin yılanla gösteri yapıp menşei belirsiz kozmetik ürün sattığı ihbarını aldı.

Belirtilen bölgeye giden ekipler, 1 yılan ve 15 menşei belirsiz kozmetik ürüne el koyup, ismi belirtilmeyen kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

Yılan, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilirken, zabıta ekipleri de 15 kozmetik ürününü imha etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

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