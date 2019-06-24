Yine Elazığ: Yılanlar karayolunda adeta dans etti
51 dakika önce
Elazığ'da karayolunda dans edercesine hareketler yapan 2 yılan bir sürücü tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Elazığ'da karayolunda dans edercesine hareketler yapan 2 yılan bir sürücü tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü girişindeki yolda birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre dans edercesine hareket etti. O sırada yoldan geçen bir sürücü cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre aynı hareketi yaparak yolun kenarına geçince, sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.
Daha önce de aynı cinsteki yılanların dansı Elmapınarı köyünde görüntülenmişti. - ELAZIĞ
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