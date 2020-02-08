Yılanlar kış uykusundan erken uyandı - Son Dakika
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Yılanlar kış uykusundan erken uyandı

7 saat önce

Sivas'ta sava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği şu gönlerde kış uykusundan uyanan yılanlar şaşkınlığı neden oldu.

Yılanlar kış uykusundan erken uyandı, System.String[]

Sivas'ta sava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği şu gönlerde kış uykusundan uyanan yılanlar şaşkınlığı neden oldu.


Sivas'ta kar üzerinde süzülen yılan görüntülendi. Kış uykusunda olması gereken dönemde, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen görülen yılan şaşkınlığa neden oldu.


"Normal bir durum değil"


Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Onur Başbuğ, kış aylarında yılanların toprak altından çıkmasının normal bir durum olmadığını belirterek, "Yılanların bu dönemde görülmesi çok normal değil. Yılanlar normal şartlarda İlkbahar döneminde toprağın üzerine çıkmaya başlar. Yılanların yüzeye çıkması için hava sıcaklığının 22 derecenin üzerine çıkması gerekir. Bölgemizde şuanda böyle bir ısı artışı söz konusu değil. Yılanların bu dönemde görülmesi ender bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.


İnsan etkisi olabilir


Başbuğ, yılanların kış uykusundan erken uyanmalarına, insanların yılan yuvalarını rahatsız etmelerinin neden olabileceğini ifade edip, "Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu şu günlerde yılanların görülmesinin nedeni, insanların yılan yuvalarını rahatsız etmesi olabilir. İkinci bir neden ise yaz aylarının uzun sürmeyi dolayısı ile yılanların vücut ısısını dengeleyememesi gösterilebilir. Bu nedenle erken uyanmayan gerçekleşebiliyor. Bir başka neden ise yılanın yuvasının güneş ışınlarına maruz kalması gösterilebilir. Bulundukları ortamın güneş ışınlarına maruz kalması da erken uyanmalarına neden olmuş olabilir. Korkulacak bir durum değil. Benim kanaatime göre insanların yılan yuvalarını rahatsız etmesi sonucu erken uyanmalar söz konusu olmuş olabilir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Alparslan Türkeş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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