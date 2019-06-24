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Yılanların aşk dansı kamerada

46 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit isimli vatandaş, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. Babayiğit, ilk defa dans eden yılanları gördüğünü belirterek "Bu anları cep telefonu kamerası ile çektim. Sonra onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" dedi. Uzmanların, yılanların bu hareketini çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.
(İHA)
Yılanların aşk dansı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Mazıdağı, Mardin, Güncel
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