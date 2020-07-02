Yılanların çiftleşme dansı kamerada - Son Dakika

Yılanların çiftleşme dansı kamerada
Yılanların çiftleşme dansı kamerada Diyarbakır'da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameralara yansıdı.
Yılanların çiftleşme dansı kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameralara yansıdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüntülendi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitenin duvarı dibinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alanda çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:24 Kaynak: İHA
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