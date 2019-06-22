Son Dakika Haberleri: Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
Son Dakika Güncel Haber

Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler

39 dakika önce

KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler, System.String[]
KAHRMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Türkoğlu'nun Şekeroba Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:53 Kaynak: DHA
Şekeroba, Türkoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:32:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]