Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
32 dakika önce
(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntüledilerKahrmanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
(ÖZEL) - Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler
Kahrmanmaraş'ın Türkoğlu
ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Türkoğlu'nun Şekeroba
Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü