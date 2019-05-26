Son Dakika Haberleri: Yılanların dansı

Yılanların dansı

5 saat önce

Bursa'da su yılanlarının çiftleşme dansı büyüledi.

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Bursa'da su yılanlarının çiftleşme dansı büyüledi.

İznik Gölü'nden çiftleşmek için karaya çıkan yılanların birbirlerine yaptığı kur dansı görenleri hayran bıraktı. İznik Gölü'nde yaşayan su yılanları Çakırca köyü sahilinde karaya çıktı. Çiftleşmek için birbirlerine kur yapan iki yılanın dansı fotoğraf sanatçısı Kamil Cengiz'in objektifine yansıdı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
İznik Gölü, Bursa, Güncel
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