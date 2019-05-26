Yılanların dansı
5 saat önce
Bursa'da su yılanlarının çiftleşme dansı büyüledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
'da su yılanlarının çiftleşme dansı büyüledi. İznik Gölü
'nden çiftleşmek için karaya çıkan yılanların birbirlerine yaptığı kur dansı görenleri hayran bıraktı. İznik Gölü'nde yaşayan su yılanları Çakırca köyü sahilinde karaya çıktı. Çiftleşmek için birbirlerine kur yapan iki yılanın dansı fotoğraf sanatçısı Kamil Cengiz'in objektifine yansıdı. - BURSA
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