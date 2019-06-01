Yılanların dansı
44 dakika önce
Osmaniye Ceyhan Karayolu üzerinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
Osmaniye Ceyhan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Karayolu üzerinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
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