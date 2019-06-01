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Yılanların dansı

44 dakika önce

Osmaniye Ceyhan Karayolu üzerinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Osmaniye Ceyhan Karayolu üzerinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
Yılanların dansı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Ceyhan, Osmaniye, Güncel
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