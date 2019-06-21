Yılanların dansı
23 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.
İlçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu. - HAKKARİ
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