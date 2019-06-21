Son Dakika Haberleri: Yılanların dansı
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Yılanların dansı

23 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.

İlçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
şemdinli, hakkari, Güncel
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