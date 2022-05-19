Yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yılanların dansı böyle görüntülendi

19.05.2022 12:11

Yılanların dansı böyle görüntülendi Zehirli engerekler kameralara yansıdı Aydın'ın Nazilli ilçesinde üreme dönemindeki zehirli bir tür olan Şeritli Engerek yılanlarının dansı kameralara yansıdı.

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Zehirli engerekler kameralara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde üreme dönemindeki zehirli bir tür olan Şeritli Engerek yılanlarının dansı kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde yılanların bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldukları görülüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aracı ile bahçesine giden bir vatandaş toprak yol üzerinde bir çift yılan gördü. Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Zehirli olduğu öğrenilen halk arasında Osmanlı Engereği de denilen Şeritli Engerek yılanlarının doğal ortamlarındaki dansı, araçta bulunan köpeğin havlaması ile sona erdi. Üreme döneminde olan yılanlar bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.

"Yaygın olan bir türdür"

Görüntülerdeki yılan türünün çok yaygın bir türe ait olduğunu ifade eden Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun; "Halk arasındaki ismiyle Küt Engerek veya Şeritli Engerek veyahut Osmanlı Engereği olarak isimlendirdiğimiz bu tür, çok yaygın olan bir türdür. Trakya, Marmara, Ege Bölgesi'nin tamamında Akdeniz Bölgesi'nin batı kıyılarında hatta İç Anadolu Bölgesi'nde ki Kayseri son sınırı oluşturmaktadır. Yaygın olan zehirli yılan türlerimizden bir tanesidir. Ortalama boyu 70-80 santim kadar olabilir. Genellikle birçok hayvan gibi bunlar da baharın gelmesi ile birlikte daha çok Nisan Mayıs ayından sonra havaların ısınmasına bağlı olarak, bulundukları yerlerden çıkarlar ve üreme davranışlarında bulunurlar. Görüntülerdeki yılanlar çiftleşmekte olan Şeritli Engerek türüne ait dişi ve erkek bireydir. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları bu hayvanların üreme dönemleridir" dedi.

"Kendilerine dokunulmadıkça ısırmazlar"

"Böyle bir görüntü ile karşılaştığımızda hayvanın yanına yaklaşmamak, onları uzaktan izlemek herhangi bir rahatsızlık vermemek bence en uygun olan yoldur" diyen Olgun, "Bunlar kendilerine dokunulmadığı sürece herhangi bir ısırma eyleminde bulunmazlar. Eğer çok rahatsızlık verildiği takdirde bu türler kendini savunmak amacıyla bir tepki gösterebilirler. Bunları gördüğümüz takdirde herhangi bir eylemde bulunmayalım. Bizler o hayvanlar sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Besin zinciri yılanları da içine alan bir zincir. Aradan bunların yok olması sonucunda bize kadar yansıyacak tehlikeli durumlar olabilir" açıklamasında bulundu.

Yılanların dansı böyle görüntülendi
Yılanların dansı böyle görüntülendi
Yılanların dansı böyle görüntülendi
Yılanların dansı böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

Nazilli, Engerek, Yılan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika


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