Yılanların dansı görüntülendi
1 saat önce
Adıyaman'da, yılanların dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
'da, yılanların dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Adıyaman- Kahta
Karayolu Hasancık
Köyü yakınlarında bulunan Adıyaman Orman Fidanlık Şefliğindeki çalışanlar ile vatandaşlar iki yılanın dans ettiğini fark ederek hemen cep telefonlarına sarıldı. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yılanların dansına büyük ilgi duydu. Birbirine dolanmış ve uzunlukları yaklaşık 2 metre olan yılanların dansı aynı zamanda herkesi de şaşırttı. Dakikalarca dans eden yılanlar bir süre sonra dans etmeyi bırakarak otların arasından gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
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