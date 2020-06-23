Yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika

Yılanların dansı görüntülendi

Yılanların dansı görüntülendi Boyları 2 metreyi geçen siyah yılanların dansı kamerada Hakkari'nin Çukurca ilçesinde boyları 2 metreyi geçen siyah yılanların dansı görüntülendi.

Yılanların dansı görüntülendi

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Boyları 2 metreyi geçen siyah yılanların dansı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde boyları 2 metreyi geçen siyah yılanların dansı görüntülendi.

Çukurca ilçesine bağlı Emirşaban Mahallesi'nde tarlasını sulamaya giden Rıfat Karanfil ve Ahmet Seven, tarlanın başında 2 yılanla karşılaştı. Aşk dansı yapan yılanlar karşısında şaşıran çiftçilerden Rıfat Karanfil, "Yılanların ne yaptıklarına anlam veremedik. Biraz çekindik, uzaktan izlemeye başladık. Birbirileriyle adeta dans yapıyorlardı. Ondan sonra uzaklaştılar. Muhtemelen tarlaya bıraktığımız sudan içmeye geldiklerini tahmin ediyorum" dedi.

Ahmet Seven ise bu yıl ilçede yılanların oldukça fazla olduğunu belirtti. Tarlayı sulamaya gittiklerinde yılanların birbirileriyle muhtemelen çiftleştiğini söyleyen Seven, "15 dakika boyunca tarlada kaldık ve yılanlara karışmadık. Bir süre sonra yılanlar bir birinden ayrılarak gözden kayboldu" diye konuştu.

Ahmet Seven, Hakkari, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:49 Kaynak: İHA

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