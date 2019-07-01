Son Dakika Haberleri: Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
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Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

29 dakika önce

Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Erbaa ilçesine bağlı Osmanköy yolu üzerinde boyu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 yılan, birbirine dolanarak dans ettiğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar otların arasına girerek gözlerden kayboldu.
Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Tokat, Erbaa, Yerel
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