Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
29 dakika önce
Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Yılanların dansı görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
TOKAT - Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Erbaa ilçesine bağlı Osmanköy yolu üzerinde boyu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 yılan, birbirine dolanarak dans ettiğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar otların arasına girerek gözlerden kayboldu.
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