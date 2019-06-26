Yılanların dansı kamerada
5 dakika önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir patika yolda bulunan 2 yılanın dansı kameralara yansıdı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
'nın Akçadağ
ilçesinde bir patika yolda bulunan 2 yılanın dansı kameralara yansıdı.
İlçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde bulunan bir tarlada doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarlanın içindeki patika yolda boyları 1 metreyi geçen 2 yılanın birbirine kenetlenerek dans ettiğini gördü. Yılanlara 50 metre kala duran vatandaş cep telefonunu çıkararak bu anı kaydetti. Görüntülerde birbirine dolanan yılanların uzun süre çiftleşme dansı yaptıkları görülüyor. - MALATYA
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