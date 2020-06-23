Yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika

Yılanların dansı kameraya yansıdı
Yılanların dansı kameraya yansıdı Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.
Yılanların dansı kameraya yansıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü. Şanlıurfa'da cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:35 Kaynak: İHA
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