Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

21.06.2022 14:07

Şanlıurfa'da yılanların dansı kameradaŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesinde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada - Son Dakika

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