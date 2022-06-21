Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesinde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada - Son Dakika

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