Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada
ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Cimdeli Mahallesinde ekini sürülmüş tarlada yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine dolanarak dans ettiğini gören Zeynel Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki yılan uzun süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.
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